Gagnez le livre "La pêche en France côté nature" avec France Bleu Elsass

Vous aimez taquiner le poisson et souhaitez en apprendre plus sur les techniques, prises et lieux de pêche en France ? Ce cadeau est pour vous !

On estime à près de 3 millions le nombre de personnes qui pratiquent la pêche récréative. Bruno MATHIEU est de ceux-là, mais il est un expert et un véritable amoureux de ce loisir.

Dans cet ouvrage largement illustré "La pêche en France côté nature" aux éditions Hugo&Cie (plus de deux cents photos et de nombreuses illustrations inédites), il revient sur les différentes espèces de poissons que l'on peut pêcher dans les cours d'eau français : description de l'espèce, particularités, techniques et matériels de pêche selon les différentes espèces, etc. L'auteur indiquera également les lieux les plus beaux et les plus propices pour la pêche des différents poissons.

La France est un territoire exceptionnel pour la pratique de la pêche : 275 000 km de cours d'eau, 110 000 ha de plans d'eau et 4 000 km de côtes. La pratique de la pêche fait partie de la tradition française : le nombre de pêcheurs résiste au temps et tend même à se développer.

Bruno MATHIEU, illustrateur et photographe professionnel pour le magazine Pêche Mouche, revendique une très nette prédilection pour la nature depuis ses jeunes années. Il a été longtemps un militant actif auprès des associations de protection de la nature et de la pêche.

France Bleu Elsass vous offre le livre "La pêche en France côté nature"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 19 avril 2020 à minuit.

(Les lots seront mis à votre disposition à la fin de la période de confinement.)