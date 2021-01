Gagnez le livre La Robertsau côté souvenirs de Bernard Irmann

Bernard Irrmann a collecté de très nombreuses photos de la Robertsau et ses habitants et vous les présente dans son nouveau livre, publié par sa maison d'éditions Le Glaneur.

Vous aimez la Robertsau ? Vous aimez la photographie ancienne ? Alors “La Robertsau côté souvenirs” est le livre que vous attendiez !

Après ses premiers ouvrages “Forêt de la Robertsau, la nature à nos côtés” et “La Robertsau côté village”, Bernard Irrmann a voulu approfondir sa passion pour ce quartier en se plongeant dans son passé. Il a réuni des photographies issues des albums de famille des Robertsauviens. À travers l’édition de ce recueil, c’est donc à un voyage dans le temps et à une immersion dans “La Robertsau côté souvenirs” qu'il vous convie. Ce nouvel opus aborde, par l’image, des thématiques variées : La vie à la ferme, les bistros et les restaurants, la Robertsau au fil de l’eau, la vie des paroisses, les rues et maisons du quartier, le maraîchage, la Saint-Fiacre et des scènes de vie quotidienne…

L’ouvrage de 168 pages est illustré de plus de 300 photos noir et blanc.

France Bleu Elsass vous offre "La Robertsau côté souvenirs" de Bernard Irmann

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le la dimanche 17 janvier 2021 à minuit.