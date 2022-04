Gagnez le livre Le Mont Sainte-Odile chez ID l'Edition

Le Mont Sainte-Odile, si connu et pourtant inépuisable, si proche et toujours mystérieux, a su, depuis la nuit des temps, attirer la foule des humbles et la visite des grands. Source intarissable de nos quêtes spirituelles, pèlerinage insigne pour les chrétiens, montagne mythique pour tous les humains épris de dépassement et d’élévation, il est un symbole puissant qui plonge ses racines aux sources fondatrices de l’Alsace dont il est le témoin vivant dans sa diversité et dans son unité, dans son histoire et dans sa fidélité.

Le Mont Sainte-Odile, de Jean-Marie LE MINOR et Alphonse TROESTLER, est paru chez I.D. l'Edition. 160 pages d'histoire, de mystère et de magnifiques photos pour redécouvrir ce lieu mystique de l'Alsace.

