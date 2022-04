Gagnez le livre Le palais Rohan de Etienne Martin et Marc Walter

Le palais Rohan de Strasbourg, une des plus belles réalisations architecturales du XVIIIe siècle français, tant par l'élévation noble et classique de ses façades que par ses somptueux décors intérieurs, est l'aboutissement de la rencontre de deux personnalités exceptionnelles : le cardinal Armand-Gaston de Rohan-Soubise, prince-évêque de Strasbourg et brillant homme de cour d'une part, en tant que commanditaire ; Robert de Cotte, premier architecte du roi, d'autre part, en tant que maître d'oeuvre. Au sommet de la gloire lorsqu'il donne les plans du palais strasbourgeois, Robert de Cotte répond aux voeux du prince en créant une oeuvre magistrale unissant la dimension ecclésiastique, politique et mondaine de la fonction de prince-évêque, dans le sens où l'entendait le XVIIIe siècle, en un même édifice à la gloire de la Maison de Rohan.

Au même titre que le palais Rohan est le fruit d'une complicité et d'un goût commun de construire entre le cardinal et l'architecte, le présent ouvrage est le résultat d'une passion partagée, celle d'un conservateur et d'un photographe, pour le projet architectural. Marc Walter, fin connaisseur de l'architecture de Robert de Cotte - il est entre autres l'auteur d'une importante monographie sur Versailles parue chez Citadelles et Mazenod -, photographe rompu aux restitutions de grandes demeures, y rejoint donc Etienne Martin, conservateur du musée des arts décoratifs sis dans le palais Rohan de Strasbourg, pour une promenade intuitive dans le bâtiment, alternant vues d'ensembles et détails.

Richement illustré, l'ouvrage publié par les Musées de Strasbourg, est conçu comme un beau livre luxueux rendant un hommage amoureux et instruit à l'ambition et la cohérence du projet. Etienne Martin expose la trajectoire et le tempérament exceptionnel des deux acteurs du projet et le contexte politique dans lequel il émerge, puis détaille le programme architectural et décoratif, avec un talent narratif et descriptif qui font de son texte une merveilleuse et fascinante histoire.

France Bleu Elsass vous offre ce livre "Le palais Rohan"

