Gagnez le livre Les châteaux forts autour du Mont Sainte-Odile

Le massif compris entre la vallée de la Bruche et celle du Giessen possède une identité forte, qui s’incarne dans les sanctuaires qui s’y trouvent (Andlau, Hohenbourg-Sainte-Odile, Niedermunster) et dans les ruines d’une quinzaine de châteaux forts. Le Moyen Age continue à y vivre plus intensément qu’ailleurs, dans une nature restée sauvage, malgré la proximité des villes et des villages du piémont des Vosges. Pourtant aucun livre ne les appréhende dans leur globalité.

C’est cet ensemble que l’Association Châteaux Forts d’Alsace a voulu mettre en valeur en rassemblant les connaissances des historiens, Georges Bischoff et Jean-Michel Rudrauf, et le regard d’une artiste photographe Marie Dréa dans cet ouvrage "Les châteaux forts autour du Mont Sainte-Odile, la couronne de pierre des ducs d'Alsace". (ID l'Edition)

