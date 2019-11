Gagnez le livre Les clochers d'Alsace avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

Célèbres ou méconnus, les clochers d'Alsace rythment, par leurs élévations, les nombreux paysages et confèrent une physionomie singulière à notre région, à ses villes et à ses villages. Construits entre le XI ème et le XX ème siècle, ils constituent un patrimoine admirable mais rarement évoqué, que l'historien Fabien Baumann et le photographe Christophe Hamm se sont efforcés de présenter en adoptant une approche chronologique et stylistique.

Ils proposent un voyage à la découverte des 100 monuments les plus remarquables, situés entre le Sundgau et l'Outre-Forêt, et dévoilent- au travers d'anecdotes et de textes éclairants- les péripéties liées à une histoire souvent mouvementée.

Laissez-vous guider et levez les yeux vers le ciel pour (re)découvrir les petites particularités qui font de ces clochers des oeuvres étonnantes !

