Gagnez le livre "Les contes de Perrault" en alsacien avec France Bleu Elsass

C'est une version très originale des contes de Perrault écrits en français et traduits en alsacien par Jean-Jacques Bastian que nous proposent les éditions Pim-Pam-Poum . Outre la redécouverte de ces contes que vous connaissez probablement, -Cendrillon, la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, le chat botté, barbe bleue, le petit poucet, etc...-, vous y trouverez également les belles illustrations de François Ruyer, illustrateur jeunesse depuis 1987 et une collection d'illustrations anciennes.

Faites découvrir ces versions en alsacien, de ces contes très connus, à vos enfants. Une manière de les initier à notre langue régionale.

