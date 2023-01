Gagnez le livre Les meilleures recettes d'Alsace de Simone Morgenthaler

Viandes et poissons, légumes, céréales et fruits, vins et bières, rien ne manque à la panoplie gourmande alsacienne.

La légendaire choucroute, le rustique Baeckeoffe, les galettes de pommes de terre dorées et croustillantes, le chou rouge fondant aux pommes, au lard et aux châtaignes, l'irrésistible tarte aux quetsches parfumée à la cannelle sont autant de savoureux plaisirs.

Le livre des meilleures recettes d'Alsace, édité par Simone Morgenthaler avec ses complices de l'époque Ernest Wieser et Louis Fortmann, est réédité aux éditions de la Nuée Bleue pour son 30e anniversaire.

France Bleu Elsass vous offre "Les meilleures recettes d'Alsace"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 5 février 2023 à minuit.