Gagnez le livre "Nos gros mots - Unseri Schimpfwerter" de Simone Morgenthaler

"Dolle, Simpel, Arschloch... Beaucoup d'Alsaciens pensent avoir tout dit lorsqu'ils expriment ces insultes. C'est sous-estimer la richesse du dialecte alsacien qui, pendant des siècles, a eu le temps et les occasions souvent malheureuses de fleurir un registre ordurier d'une poésie et d'un humour inégalés.

Cet ouvrage, qui clôt une trilogie, correspond à la suite logique des deux autres : Nos mots doux (Unseri Schmuswertle) et Nos mots cochons (Unseri Drackwerter). Il célèbre la force de notre langue millénaire à exprimer la colère et nos travers, avec un humour fin et féroce qui révèle les mille et une facettes de l'âme alsacienne." - Simone Morgenthaler.

Simone MORGENTHALER est journaliste, animatrice de radio et de télévision. Auteur de 25 livres dans lesquels elle décline son amour des saveurs, de la nature et de la vie, elle donne à mieux comprendre et à aimer l’Alsace. "Les gros mots - Unseri Schimpfwerter" est paru chez I.D. L'Edition.

