Gagnez le livre "Nos mots cochons - Unseri Drackwerter" de Simone Morgenthaler

"La langue alsacienne possède une richesse inouïe pour dire les choses de l’amour et du corps, en mots osés que les adultes chuchotent et qui troublent les enfants car ils touchent un monde inconnu et inter- dit. Àrschjodler, Bettbohrer, Dàmebàrt, Drüesseschmìrer, Fìckmìhl, Fùtzeschlacker, Genùsswùrzel, Hossestrìckler, Kàtzeschmecker, Lùschtgàrte, Mùckebibbes, Oferohr- pùtzer, Rüeweschwànz, Schalleschìttler, Schàmzìngele, Schàtzgìtter,Schnackefànger, Sëichbangel, Siidewàddel, Sprìtzknoche, Stùbberùtsch, Zìndkerz, Zùckerpflüm : drôles et insolents, les mots réunis en ce bréviaire montrent la verdeur et la fringance du trésor linguistique d’une langue millénaire." - Simone Morgenthaler.

Simone MORGENTHALER est journaliste, animatrice de radio et de télévision. Auteur de 25 livres dans lesquels elle décline son amour des saveurs, de la nature et de la vie, elle donne à mieux comprendre et à aimer l’Alsace. "Les mots cochons - Unseri Drackwerter" est paru chez I.D. L'Edition.

France Bleu Elsass vous offre "Les mots cochons - Unseri Drackwerter"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 26 juin 2022 à minuit.