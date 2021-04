Gagnez le livre "Orchidées d'Alsace et des Vosges" de Michel Gissy

Il est des orchidées qui ne doivent rien à la culture en serre ou à la cueillette sous les tropiques. Ces orchidées-là poussent dans nos prairies et nos forêts, à l'insu de la plupart d'entre nous. Certaines sont si discrètes qu'elles passent inaperçues. Certes, il faut savoir quand et où les rechercher, quête véritablement initiatique, en compagnie d'un guide de chair ou de cellulose. Une cinquantaine d'espèces d'orchidées indigènes à découvrir en Alsace et dans les Vosges s'épanouissent dans cet ouvrage.

Le lecteur pourra s'ingénier à y reconnaître des mutants, ainsi que des hybrides aux formes et couleurs improbables. Au fil des pages, il rencontrera aussi les insectes pollinisateurs, partenaires indissociables des orchidées.

"Orchidées d'Alsace et des Vosges" de Michel Gissy est paru aux Editions Vandelle - Decitre.

Remportez "Orchidées d'Alsace et des Vosges"

