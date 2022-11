Gagnez le livre Pain d’épices et Arts populaires d’Alsace

Le pain d’épices : sa simple évocation, nous emmène sur les chemins des fêtes de fin d’année, la Saint Nicolas, Noël. Ses délicats parfums d’épices nous font plonger dans l’univers merveilleux de ces Fêtes.

Krystel Cooper, gourmande, mais avant tout gourmet et passionnée de terroir nous propose dans son ouvrage de conter la belle histoire du pain d’épices en Alsace en compagnie de Michel Habsiger, créateur du Musée du pain d'épices et de l'art populaire, Gertwiller (Bas-Rhin) et gérant de la maison Lips depuis 1977. Elle nous fait revivre outre l’histoire de ce met délicieux, tous les arts qui s’y rattachent, notamment les fameux moules et les iconographies qui les ornent au fil des saisons.

L’histoire du pain d’épices remonte dans le sillon rhénan à plusieurs centaines d’années, l’Amérique n’était pas découverte que le pain d’épices était déjà offert aux enfants alsaciens. Ce sont les croisades qui ont ramené la recette et les épices, depuis il est indissociable des fêtes de la nativité. Le pain d’épices est tellement ancré en Alsace que l’on pourrait penser qu’il en est originaire. Au fil des pages vous verrez que le pain d’épices se décline à l’infini, sous différentes formes, seul ou en dessert, en recette salée…, il y en a pour tous les goûts. Outre les belles photos vous pourrez découvrir de nombreuses recettes à préparer. Un ouvrage qui met aussi à l’honneur l’art de vivre en Alsace en découvrant les richesses du musée des arts populaires.

Un livre pour soi, à offrir et à consommer sans modération.

Pain d’épices et Arts populaires d’Alsace, histoire d'une passion de Krystel Cooper et Michel Habsiger est paru chez Quartofolio.

Une séance de dédicace avec les auteurs aura lieu le dimanche 4 décembre à 14h au musée Lips à Gertwiller.

