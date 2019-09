Gagnez le livre Plantes sauvages et comestibles avec France Bleu Elsass

Les plantes sauvages nous entourent et certaines s'invitent même dans les jardins. La bonne nouvelle ? Nombre d'entre elles sont comestibles ! Elles peuvent être cuisinées de multiples façons pour confectionner des plats originaux, savoureux et économiques ! Trés riches en nutriments, les plantes sauvages sont aussi de véritables compléments alimentaires, sains et gratuits.

François Couplan vous invite dans un tour du monde des plantes sauvages comestibles et vous donne ses conseils de récolte pour ne pas dévaster la nature, ne pas toucher aux plantes protégées, éviter les plantes toxiques, etc.

Découvrez dans cet ouvrage 200 plantes sauvages de nos régions, classées par milieux : champs, jardins, bords des chemins, bois et forêts, bords des eaux... Apprenez à les reconnaître, à les récolter, à les cuisiner en 120 recettes originales, créées et testées par François Couplan, pour vous faire plaisir et épater vos amis ! Beignets de pousses d'armoise, boutons de pâquerettes au vinaigre, mousse de fleurs de primevères, tartines d'alliaire à l'ortie, flamiche au poireau sauvage... Découvrez une multitude de nouvelles saveurs.

