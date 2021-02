Gagnez le livre Recettes à paillettes pour cuisiner des recettes originales

Il est temps de troquer votre tablier et votre fouet pour un grimoire et une baguette magique ! Lancez-vous dans la réalisation de 40 recettes pleines de paillettes inspirées des contes et des mondes imaginaires, pour faire rêver les grands et les petits !

Tartes, gâteaux, cupcakes, sablés, cookies : faites le plein de gourmandise au château de la princesse, prenez le goûter dans la forêt des animaux enchantés entre le lapin blanc et les flamants roses, ou plongez dans l’univers magique des pirates et des fées !

Et ne vous affolez pas si vous croisez une licorne, une sirène ou un dragon dans votre cuisine... Jetez-leur plutôt des paillettes !

"Recettes à paillettes" est paru chez Larousse.

