Gagnez le livre "Réussir son potager du paresseux" de Didier Helmstetter

Produire des légumes en abondance tout en protégeant la biodiversité et l’environnement ; réussir son potager sans aucun travail du sol, sans buttes et sans grelinette ; s’adapter au changement climatique ; se mettre à la phénoculture… Didier Helmstetter, jardinier paresseux et agronome ayant œuvré pendant une douzaine d’années en Afrique, propose de penser le potager comme un système vivant complexe. Une invitation à observer, à comprendre et à respecter la vocation naturelle d’un terroir, le vôtre, avec son climat, sa situation géographique, son exposition, son sol…

Cet ouvrage donne des lignes conductrices, grâce auxquelles vous trouverez vos propres solutions, adaptées à vos envies et à vos contraintes, autant d’éléments qui feront de vous un jardinier libéré du XXIe siècle, engagé dans la défense des mécanismes naturels du vivant. Qui a dit qu’il fallait jardiner de la même façon de Bonifacio à Terre-Neuve ? Quand le climat, ou la roche-mère, ou le relief ou encore l’exposition au soleil change, la nature réagit. Elle est sensible, elle s’adapte !

Au Potager du Paresseux, on ne perturbe pas, on ne détruit pas, on protège, on accompagne et on nourrit, délicatement. En somme, vous tenez dans les mains un anti-guide pour réussir votre potager en vous libérant des idées reçues, et vivre en harmonie avec le vivant.

Remportez "Réussir son potager du paresseux" de Didier Helmstetter

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 14 mars 2021 à minuit.