Gagnez le livre "Toute l'Alsace en poche" avec France Bleu Elsass

La littérature sur l’Alsace est d’une richesse sans égale. Alors comment avoir un aperçu à la fois le plus complet et le plus synthétique sur cette région d’exception ? Cet abécédaire très complet a été conçu dans cet objectif. Il invite le lecteur à découvrir (ou redécouvrir) les principaux marqueurs de l’identité alsacienne. Plus de cent entrées thématiques offrent des éclairages simples et précis sur l’Alsace d’hier et d’aujourd’hui.

Une mine d’informations toujours à portée de main. Ce recueil pratique pourrait même servir de mémento pratique aux nouvelles générations d’Alsaciens confrontées à un risque accéléré de dilution identitaire. Alors, pour garder l’Alsace dans le coeur, ça peut aider de l’avoir toujours en poche, non ?

"Toute l'Alsace en poche" est paru aux Editions Attinger.

L’auteur ALAIN GAMBA est un ancien professionnel de la communication d’entreprise installé depuis plus de trente ans en Alsace. Il a souvent servi de guide à ses proches, ses amis ou ses relations de passage dans sa région d’adoption. Au fil du temps et des questions posées, il a élaboré ce pense-bête alphabétique, histoire de ne jamais être pris au dépourvu et d’avoir rapidement la bonne réponse. À vous d’en profiter !

Les illustrations ont été réalisées par le dessinateur UFF.

France Bleu Elsass vous offre "Toute l'Alsace en poche"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 28 mai 2023 à minuit.