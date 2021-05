Gagnez le pack "beaux jours " de France Bleu La Rochelle avec son barbecue et son sac de plage

En mai fais ce qu'il te plaît et comme en plus nos déplacements ne sont plus limités dans un périmètre de 10 kilomètres c'est l'occasion de pleinement profiter de nos 2 Charentes tout en respectant les gestes barrières. France Bleu la Rochelle vous offre votre pack "beaux jours" avec rien que pour vous un barbecue boule pour votre pique-nique, votre sac de plage et une sonnette de vélo. De quoi pleinement profiter du retour des beaux jours ! Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au 9 mai inclus pour participer.

