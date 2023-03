Gagnez le panier plein de produits du Poitou !

Maison du Tourisme et du Terroir de Poitiers

France Bleu Poitou et la Maison du tourisme et du terroir située à Poitiers, près de Notre-Dame la Grande unissent leurs efforts pour faire de vous l'heureux propriétaire d'un panier garni de produits savoureux. Si vous n'êtes pas gourmand : passez votre chemin.

Jusqu'au 7 avril chaque jour à 11 heures vous serez 3 à compter sur votre connaissance du Poitou et votre chance (aussi quand même !) pour faire les fameux 4 points requis. Ensuite, sur la manche thématique vous voilà tout près du panier et de tous ses paquets, pots et sachets aux parfums sympas.

Café, soupe, confiture, terrines, petits biscuits... - la Maison du tourisme et du terroir à Poitiers

Alors pour gagner ces produits : terrines, miel, jus de pomme, bière, biscuits, café, crème d'asperge, confiture... Retrouvons-nous à 11 heures sur France Bleu Poitou, c'est simple le jeu s'appelle "On Joue Ensemble" et c'est avec un peu de chance votre panier qui est en photo ici. Bonne chance !