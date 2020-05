Gagnez le Petit Larousse des bonsaï avec France Bleu Elsass

Vos bonsaï ne se portent pas très bien, vous débutez dans la culture de ces arbres japonais ? Ce cadeau est pour vous : Le petit Larousse des bonsaï comporte des fiches pratiques illustrées avec tous les conseils nécessaires pour conserver vos bonsaï longtemps, les techniques de création, les conditions idéales de culture, les principales maladies...

80 fiches pratiques illustrées apportent – arbre par arbre – tous les conseils nécessaires pour conserver vos Bonsaï longtemps, qu’il s’agisse d’espèces intérieur, d’extérieur ou d’orangerie. 48 arbres de collection, véritables curiosités botaniques, font l’objet d’une présentation séparée. Pour chaque espèce, des conseils :

• Comment la créer : les principales techniques (semis, bouturage, marcottage, greffage).

• Comment l’entretenir : les conditions idéales de culture et les soins à prodiguer (taille, rempotage, arrosage, vaporisation, ligaturage…).

• Comment diagnostiquer et soigner les principales maladies.



Rémy Samson est le maître du Bonsaï en France. Horticulteur, il a consacré plus de 40 années de sa vie à l’entretien de 40 000 spécimens dans ses serres et jardins de Châtenay-Malabry, près de Paris. Aujourd’hui, les bonsaï d’extérieur de « La Collection Rémy Samson » se visitent au parc départemental de Châtenay-Malabry et les bonsaï d’intérieur au musée Albert Khan, à Boulogne Billancourt.

Isabelle Samson, son épouse, participe à toutes ses activités. De nombreux voyages aux pays des Bonsaï et une formation littéraire l’ont amenée à publier régulièrement des articles et des livres sur le sujet.

