Gagnez le roman "Après les livres" de Pierre Weber

Dans ce premier roman, Pierre Weber raconte l’histoire d’une humanité fragile – la nôtre – confrontée au totalitarisme – le nôtre aussi. Un récit est plein de finesse, d’aventure et de suspense. Pierre Weber s’y connaît bien en littérature, il est professeur agrégé de lettres et a écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées en France et en Belgique. Il vit dans la vallée de la Bruche en Alsace. “Après les livres“ est paru dans la collection Barbares de la Nuée Bleue.

L'histoire : Dans le monde d’après l’effondrement, Sam vit recluse dans la forêt avec sa fille Lise, qu’elle essaye de préserver d’une humanité devenue sauvage. Les traces de civilisation peu à peu s’effacent, les livres disparaissent. Mais Sam tient furieusement à entretenir la mémoire des hommes, et son amour maternel puissant lui donne la force de se battre. Avec des livres, d’ailleurs ?

France Bleu Elsass vous offre "Après les livres"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 6 février 2022 à minuit.