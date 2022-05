Gagnez le roman historique "Myriam pour toujours" de Jean-Marie Kutner

1942 – Elle venait d’un pays qui n’était pas le mien

Elle était juive et je ne l’étais pas

Ils étaient deux enfants, elle était juive, il ne l’était pas…

13 juillet 1942, dernier jour de classe à Paris et dernier jour de liberté pour Anne Frank à Amsterdam. Nous sommes à trois jours de la rafle du Vél d’Hiv.

Trois ans ont passé, la guerre s’est achevée.

Dans la fumée des trains qui reviennent de l’enfer, il l’espère de quai de gare en quai de gare.

« Ne m’oublie pas », la promesse d’un enfant et la quête de l’adulte qu’il est devenu dans une vie à reconstruire.

Auschwitz, le drame d’Oradour-sur-Glane, celui des Malgré-Nous, la traque d’Eichmann, la guerre froide, celle des Six Jours, la chute du mur de Berlin, l’attentat de la rue des Rosiers…

Il traverse le XXe siècle, fidèle à sa promesse.

Un roman de Jean-Marie Kutner paru aux Editions Sydney Laurent.

