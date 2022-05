Gagnez le roman "Le plateau de pierre grise" de Olivier Claudon

Le journaliste alsacien Olivier Claudon avait déjà signé un premier roman au cœur de Strasbourg, au moment de son évacuation en 1939, "Et la ville sera vide", aux Éditions La Nuée Bleue (Collection l’histoire est un roman). Voici son nouveau roman, "Le plateau de pierre grise" également paru aux Editions La Nuée Bleue.

L'histoire : « Elle venait de toucher le fond. Elle avait le pressentiment que la chute libre était finie. Restait à se reconstruire. Elle pensa à sa grand-mère, l’imagina dans sa cuisine, là-bas, à Cousans-sous-Forêt.

Elle eut une montée de larmes, puis un sourire. »

Jeune journaliste d’investigation, Célia Combes enquête sur le secteur des Ehpad, aux mains de financiers sans scrupules. En proie à des tourments sentimentaux et déstabilisée dans son travail, elle sombre peu à peu et finit par craquer.

Elle quitte Paris pour se réfugier à la campagne dans l’Est de la France. Là, elle va se reconstruire

grâce à la littérature, à l’affection de sa grand-mère et à la fréquentation des zadistes du plateau de Pierre grise, qui luttent contre une mystérieuse société d’éoliennes. Courses-poursuites, menaces, disparitions : l’affaire sur laquelle elle travaillait à Paris la rattrape et, de Strasbourg à Genève, l’expose à tous les dangers.

