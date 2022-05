Gagnez les albums France Bleu "Talents 2022" et "Pop Collector"

Votre cadeau, les albums France Bleu "Pop collector" et "Talents 2022"

France Bleu met de la musique dans votre vie !

Vous aimez l'émission Pop Collector, diffusée chaque jour sur votre France Bleu ? Retrouvez le meilleur des artistes pop de l'émission sur cette toute nouvelle compilation "Pop Collector".

Les artistes que vous entendez tout au long de la journée sont réunis sur ce premier volume 2022 des Talents France Bleu. 60 titres sur 3 CD, 2 CD regroupant tous les tubes incontournables du moment, et 1 CD des plus grands tubes indémodables. Retrouvez Clara Luciani, Christophe Maé, The Weeknd, Vianney, Patrick Bruel, Texas, Calogero...

France Bleu Elsass vous offre les compilations "Talents 2022" et "Pop Collector"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 5 juin 2022 à minuit.