Gagnez les livres "Des conserves et des confitures" et "Une ruche, des abeilles et du miel"

Les récoltes de fruits et légumes s’enchaînent au fil des saisons… et c’est l’occasion de faire des réserves pour manger sain et naturel au fil de l’année : confitures, compotes, bocaux, vins, sirops, apéritifs, huiles et vinaigres parfumés, herbes et tisanes… Quel bonheur d’avoir un jardin si généreux ! Les bases pour transformer et conserver ses propres récoltes :

– les techniques et tours de main pour réussir vos conserves, vos confitures, vos gelées… ;

– plus de 70 recettes faciles mêlant des grands classiques (gelée de coing, confiture de pêches, pickles…) et des accords plus audacieux (petits légumes marinés à l’asiatique, confiture de potimarron à la vanille, vin de kiwi, vinaigre à l’aneth)… ;

– un calendrier des récoltes des herbes fruits et légumes.

Qu’il est fascinant d’observer le travail de pollinisation effectué par les abeilles… Installer une ruche dans votre jardin sera, en plus de ce si beau spectacle, l’occasion de récolter votre propre miel ! Les bases pour accueillir ses premières abeilles :

– des conseils pour choisir ses abeilles, son type de ruche, son équipement, le lieu d’implantation des ruches, tout en respectant ses voisins et les normes législatives… ;

– les techniques pour inspecter la ruche, préserver vos abeilles, prélever le miel, le stocker… ;

– une sélection de plantes mellifères avec leur fiche de culture pour bien nourrir vos abeilles toute l’année.

