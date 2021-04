Gagnez les livres "La cathédrale de Strasbourg en questions" et "Strasbourg en questions"

Devenez incollable sur Strasbourg et sa cathédrale avec ces deux guides que vous offre France Bleu Elsass.

La Cathédrale est-elle construite sur pilotis ? Pourquoi une unique flèche ?Quel est le nom du petit chien de la chaire ? Pourquoi les Romains ont-ils choisi l’emplacement de la future ville de Strasbourg pour construire un camp en 12 av. J.-C. ? Qu’est-ce que le Serment de Strasbourg? Pourquoi la ville a-t-elle fait partie de la Décapole ou encore qu’appelle-t-on la Neustadt ?

Vous deviendrez incollables sur la cathédrale et la ville de Strasbourg avec "La cathédrale de Strasbourg en 150 questions" de François Muller et "Strasbourg en questions" de Claude Keiflin aux Editions du Signe ! Des guides tout public mêlant photos, croquis et dessins humoristiques.

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 11 avril 2021 à minuit.