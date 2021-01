Gagnez les livres "Le viol de Corona" et "La maison en T." de Jean-Luc Weber

De formation classique à la base, de culture scientifique, Jean-Luc Weber a écrit, traduit et commenté pour divers éditeurs français et étrangers depuis les années 90. Il évolue actuellement entre le roman policier et la nouvelle sociétale, l’historique et l’aventure. Après la gastronomie, le guide de randonnées, des éditions bilingues successivement chez Schauenbourg à Lahr, Hirlé à Strasbourg et la direction des éditions gastronomiques au Bastberg sur une vingtaine de titres, il en a assuré la direction éditoriale pour revenir ces dernières années au roman, "Jamais de sang en 2014", "Mort au 32 en mars 2020", "Manon, bien sous tous rapports sauf au mois d’avril", "La maison en T." et"le Viol de Corona".

Le viol de Corona - Effets concomitants du confinement : l'histoire

L’actualité de la pandémie de Covid 19 en marche début 2020 après avoir déferlé sur le monde atteint l’Alsace et Strasbourg. La peste virale a rapidement entrainé dès le week-end du 15 mars la réduction puis l’annulation de l’essentiel de l’activité sociale, éducative, économique et culturelle et touché également l’Université de Strasbourg, en particulier la Faculté de Médecine qui pour sa part a opté pour le téléenseignement. Strasbourg s’est vidé rapidement et des conditions très étonnantes se sont établies, dues au confinement, vocable servant à éviter le terme honni de couvre-feu, la raréfaction des contacts sociaux, l’esseulement des individus faisant de ceux-ci de potentiels acteurs autant que de possibles victimes. L’agression d’une jeune étudiante en médecine au centre de Strasbourg en est un exemple frappant. Le « Viol de Corona » en retrace les tribulations. Bien sûr chacun croira y reconnaitre comme d’habitude son voisin, sa connaissance. Les ressemblances ne sont pas fortuites, les lieux reconnaissables de même que les faits pourraient être avérés.

La maison en T. : l'histoire

Des ossements que l’on retrouve enterrés dans une maison moyenâgeuse, pas de quoi s’affoler ! Une maison alsacienne à colombage au poutrage en T avec ses trois pignons de haute taille à la lisière du Kochersberg, normal, le pays est riche. La maison brûle, c’est un drame. On y découvre successivement les reliques d’une puis de deux femmes, rousses et décédées curieusement le même jour, c’est violent et inattendu. Les témoins sont sibyllins par leurs descriptions, mais prolixes de commentaires, c’est la campagne, les suspects sont muets, c’est leur droit dans le respect de la loi.. Un étranger est de la partie, cela peut devenir diplomatique, le Parquet s’en mêle c’est la procédure, les anciens propriétaires refont surface, c’est la magie de la transmission de pensée, d’ailleurs les esprits d’en mêlent et les commentaires vont bon train, les médisances se recroisent. Il n’en fallait pas plus pour éveiller la conscience de Nadine, Capitaine de gendarmerie au long cours, à l’esprit pointu et acéré. Mais la campagne reste rurale, les esprits tordus comme des ceps tricentenaires, la légende est tenace, la terre battue et le pronostic incertain pèse comme une menace. L’auteur nous fait voyager entre les thèse profanes et des tentations osées en quête de vérités !

