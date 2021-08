Gagnez les livres "Potager et verger" et "Des poules, des oeufs et du bonheur"

France Bleu Elsass vous invite à vivre mieux à la campagne avec ces deux livres "Potager et verger" et "Des poules, des oeufs et du bonheur"

Elever des poules n'est pas sorcier ! Il suffit d'un jardin et d'un peu d'attention pour accueillir ces volatiles bavards et attachants symboles de la vie à la campagne. Un guide pratique pour choisir la race adaptée, installer et entretenir le poulailler, bien nourrir et bien soigner les poules pour avoir des oeufs de qualité.

Toutes les clés pour réussir un jardin productif en permaculture avec : comment tirer parti de chaque m2 et récolter en toute saison, produire soi-même ses semences, les bonnes variétés à privilégier, les techniques de base (semis, plantation, taille), les incontournables du jardin bio (compost, buttes, plantes compagnes...).

