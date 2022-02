Gagnez "Nos mots doux, Unseri Schmüswertle", un livre de Simone Morgenthaler

Lammele, Mockele, Düdderle, Liewele, Scheefel, Kaferle, Schmüskatzel... Le présent lexique se propose de faire découvrir ou de rappeler le sens de ces mots doux de l’enfance que beaucoup d’Alsaciens prononcent encore aujourd’hui avec bonheur. Ces mots sommeillent en nous en veilleurs bienveillants. Il suffit de les dire pour qu’ils s’animent, comme des papillons primesautiers et soyeux, et nous rappellent la force et la beauté de la langue maternelle d’Alsace.

Un livre de Simone Morgenthaler paru chez ID L'Edition.

Simone Morgenthaler a durant de nombreuses années animé émissions télé et radio, mais sa grande passion est l'écriture. Elle a publié de nombreux livres de cuisine, romans, histoires pour enfant... avec toujours à coeur de mettre l'Alsace en avant.

