Gagnez pour 100€ de cartes Cado pour Pâques

Les cartes Cado sont valables dans près de 500 enseignes et plus de 170 sites internet : Cultura, FNAC, Darty, Conforama, Intersport, la Halle, La Redoute, Sarenza, Sephora, Tati, Truffaut, Camaïeu, Celio, Cleor, Carré Blanc, etc...

France Bleu Elsass vous offre des cartes Cado pour un montant de 100 euros. De quoi vous faire plaisir ou faire plaisir à vos enfants pour Pâques.

Remporter votre carte Cado de 100 euros

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 4 avril 2021 à minuit.