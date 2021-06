Gagnez pour la Fête des Pères vos maillots de foot vintage avec The Football Market sur France Bleu Armorique

Zidane, Trézéguet, Platini ou encore Griezmann. Chacun leur tour, ils ont marqué l'histoire des Bleus à l'Euro.

Et grâce à The Football Market, vous pouvez revivre leurs épopées en vous offrant l'un des maillots historiques de l'Équipe de France. Retrouvez sur ce site français uniquement des maillots authentiques et vintage.

The Football Market, le site français de maillots vintage - thefootballmarket.com

Parmi ces maillots de foot, retrouvez non seulement ceux de l'équipe de France, d'autres sélections nationales (notamment les mythiques maillots des Pays-Bas ou du Brésil), mais aussi des clubs du monde entier : Manchester United, Boca Juniors, Real Madrid, Bayen Munich, et bien sûr le Stade Rennais !

Maillots d'entraînement, survêtements et accessoires sont aussi disponibles sur le site - thefootballmarket.com

En écoutant France Bleu Armorique, gagnez de quoi vous faire plaisir sur The Football Market. Jouez à Chrono Caféine jusqu'à vendredi à 6h20 et 7h20, et au Quiz Breizh avant 9h ce week-end de Fête des Pères.