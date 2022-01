Gagnez "Rire pour réparer le monde", le dernier livre de Freddy Raphaël

Du fait de l’urbanisation, de la modernité, des persécutions, les communautés juives ont disparu des campagnes, engloutissant avec elles les moshelish et la langue judéo-alsacienne, aujourd’hui en voie d’extinction. Dans son livre “rire pour réparer le monde”, alors autant Bob le bricoleur rigole rarement, Freddy Raphaël, si, grâce à l’humour des Juifs d’Alsace et de Lorraine, ce sociologue, professeur honoraire à l’Université de Strasbourg, où il a été directeur puis doyen de la Faculté des sciences sociales, vous raconte quelques-uns de ces moshelish. Il fait revivre à sa manière – à la fois érudite, intime et légère – ce petit monde riche et savoureux et nous en révèle le sens. Car l’humour judéo-alsacien est plus que jamais essentiel, pour les Juifs, pour les Alsaciens, et pour tous les autres. Il bouscule les bonnes consciences, il est parodique et narquois, parfois plein d’effronterie, toujours tendre et autocritique.

