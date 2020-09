Jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite pour gagner votre balade en quad et trottinette électrique avec les Randos de Nico

Gagnez sur France Bleu Périgord votre balade en quad et trottinette électrique avec les Randos de Nico

Des balades en trottinette électrique tout terrain et en quad avec les Randos de Nico

Envie de découvrir le Bergeracois d'une manière originale ? France Bleu Périgord vous propose de tester le quad et la trottinette électrique avec les Randos de Nico. A bord de ces engins tout terrain, vous partirez sur les chemins entre le château de Bridoire et de Monbazillac et autour de vignobles du secteur.

Partez l'esprit tranquille ! France Bleu Périgord et les Randos de Nico s'occupent de tout : équipement, briefing, initiation et c'est parti pour 3 heures de balade. A vous les paysages exceptionnels pour faire le plein de souvenirs !

En famille ou entre amis, ces balades d'un nouveau genre vont vous faire (re)découvrir le Périgord pourpre sous un nouveau jour.

Partir en balade avec les Randos de Nico - les Randos de Nico

Pour gagner votre demie journée de balade en quad ou trottinette électrique tout terrain pour 4 personnes avec les Randos de Nico, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020, tous les jours entre 11h et midi !