Gagnez sur France Bleu Périgord votre barbecue charbon Weber performer en jouant au Dordogne poursuite

France Bleu Périgord vous offre votre barbecue charbon Weber performer d'une valeur de 449€. Avant de sortir les saucisses et les brochettes, jouez au Dordogne poursuite, le grand quizz.

Alors que l'été est de retour, votre envie de grillades et de moments de convivialité vous démange ? Pour vous satisfaire, France Bleu Périgord met les petits plats dans les grands en vous offrant du matériel de professionnel.

Votre barbecue charbon Weber performer à gagner en jouant sur France Bleu Périgord

Que diriez-vous d'installer un barbecue charbon Weber performer dans votre jardin ? France Bleu Périgord vous propose de gagner ce barbecue de prestige. À vous de fournir les brochettes, saucisses et merguez !

Avec son plan de travail intégré et ses accessoires, ce barbecue grill noir de 57 cm sera votre allié pour réussir toutes vos grillades.

Un barbecue multifonctions

• Cuve en acier émaillé

• Couvercle en acier émaillé

• Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre

• Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la

cuisson

• Clapet d’aération en aluminium

• Grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier chromé, articulée pour

ajouter facilement des briquettes lors de la cuisson

• Grille foyère en acier

• Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider

facilement les cendres et régler la température) avec cendrier amovible

• Porte-couvercle intégré pour maintenir le couvercle lors de son ouverture

• Plan de travail rabattable (avec porte-ustensiles)

• 2 Roues et 2 roulettes orientables et autobloquantes

• Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes

• Paniers à charbon inclus

A vous de tenter votre chance !

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner votre barbecue charbon Weber performer d'une valeur de 449€, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021, tous les jours entre 11h et midi !