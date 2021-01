Gagnez sur France bleu Périgord votre crêpière pour préparer la chandeleur

Avis aux gourmands, la chandeleur approche à grands pas. Pour l’occasion, France Bleu Périgord vous offre un équipement de professionnels. Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz et gagnez votre crêpière fabriquée en Bretagne. Une valeur sûre entre qualité et tradition !

A vous les délicieuses crêpes et galettes pour régaler toute la famille. Cette année, c’est sûr, la chandeleur n’aura pas la même saveur grâce à cette machine d’une valeur de 255€.

Fourni avec une spatule et un râteau en bois, cet appareil est conforme aux directives européennes CE et vous surprendra par son efficacité et sa qualité.

Caractéristiques : plaque fonte usinée Ø 40 cm, témoin de chauffe, thermostat réglable, bâti peint, trois pieds plastique, puissance : 3000 W en 230 V / 240 V, poids : 14 Kg

Préparons la chandeleur avec la crêpière en jeu sur France Bleu Périgord © Getty

Idées de recettes

CRÊPES AU SARRASIN (BLE NOIR) Ingrédients : 500 grammes de farine de sarrasin, 1 litre de lait entier ou demi écrémé, sel au goût de chacun. Délayer la farine avec un peu de lait, malaxer de façon à obtenir une pâte épaisse et élastique que vous battrez quelques minutes. Ajouter ensuite petit à petit le reste du lait en remuant la pâte. On peut augmenter ou réduire la quantité de lait pour obtenir une pâte plus ou moins épaisse. On peut ajouter un peu de beurre ou un jaune d’œuf. La pâte de sarrasin à l'eau est plus digeste et d'un goût plus fort. Les crêpes sont plus faciles à réussir si vous rajoutez à la pâte une cuillère à soupe de farine de froment pour 500 grammes de sarrasin.

CRÊPES AU FROMENT Ingrédients : 500 grammes de farine, une cuillerée à soupe de farine de sarrasin, une pincée de sel, 200 grammes de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 3 oeufs, 50 grammes de beurre, 1 litre de lait entier ou demi écrémé. Faire un nid dans la farine. Y mettre le sucre, le sel, le sucre vanillé et les oeufs. Mélanger l'ensemble avec un peu de lait, jusqu'à obtenir une pâte épaisse et bien homogène. Ajouter le beurre fondu et le délayer. Verser progressivement le reste du lait et remuer sans battre, jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. On peut laisser la pâte reposer une heure environ ou commencer immédiatement la confection des crêpes. Elles seront plus tendres si elles sont cuites rapidement à forte température.

Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz et gagnez votre crêpière fabriquée en Bretagne ! Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner cet expresso broyeur, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, _du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021_, tous les jours entre 11h et midi !