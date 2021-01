Gagnez sur France bleu Périgord votre expresso broyeur pour profiter de délicieux cafés

France Bleu Périgord gâte les amateurs de café et vous offre votre expresso broyeur dernière génération !

Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz et gagnez cette superbe machine qui saura s'adapter à toutes vos envies. Café savoureux et onctueux, fort ou doux... elle sait tout faire... même les Cappucino !

Cet expresso broyeur Delonghi d'une puissance de 1450 watts et d'une pression de 15 bars vous garantit des cafés savoureux et onctueux grâce notamment à un temps de percolation très court par rapport aux machines à café traditionnelles. Le sélecteur de cet expresso Delonghi allant jusqu'à 2 tasses, libre à vous de réaliser 2 cafés en une seule infusion ; plus besoin d'attendre que le premier café soit écoulé ! Son broyeur intégré est muni d'une finesse de mouture réglable en 13 niveaux, vous choisissez donc la force du goût de votre café de façon très précise.

Cette machine expresso étant muni d'un système cappuccino, elle vous permet de réaliser une mousse crémeuse pour de délicieux cappuccinos.

Enfin, son récipient à grains (qui peut contenir l'équivalence de 14 tasses), préserve idéalement l'arôme de votre café.

Jouez au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord pour gagner votre machine expresso broyeur

LES POINTS CLÉS

Nombres de recettes café 4

Nombres de recettes lactées 0

Capacité XL (250 g)

Capacité du réservoir d'eau 1,80 L

Le + :Une buse vapeur pour préparer toutes vos boissons lactées préférées

