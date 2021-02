Jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite pour gagner un coffret de six véritables Couteaux de Nontron accompagné du livre de Bernard Givernaud "Le Couteau de Nontron", pour devenir un expert de ce savoir-faire périgourdin.

Gagnez sur France Bleu Périgord votre lot de 6 Couteaux de Nontron avec 6 couteaux et un livre

Vos six couteaux de table en chêne de barrique du Château Poulvère à Monbazillac

Le Couteau de Nontron fait partie du patrimoine périgourdin, il s'agit même du plus vieux couteau de France ! Une fierté de notre département qui se retrouvera peut-être sur vos tables avec ce lot de six couteaux en chêne de barrique : "Le Poulvère by Nontron".

Le domaine vinicole du Château Poulvère à Monbazillac et la Coutellerie Nontronnaise de Nontron ont conjugué leurs savoir-faire respectifs pour imaginer un couteau qui leur ressemble. Le manche de ce couteau de table délaisse le buis pour laisser place au chêne de barrique, barrique qui a accueilli les vins du Château Poulvère. Le résultat, un manche aux reflets brun fauve qui évoque la robe et anticipe le plaisir de se délecter des notes vanillées parfois, toastée ou torréfiée de ces subtils breuvages.

En plus de ce coffret, vous pourrez devenir un expert du Couteau de Nontron grâce au livre de Bernard Givernaud "Le Couteau de Nontron". Un ouvrage illustré qui retrace l'histoire de ce savoir-faire périgourdin. Un lot spécial "Couteaux de Nontron" d'une valeur totale de plus de 200€ !

Le Couteau de Nontron, par Bernard Givernaud - De Borée

Pour gagner ce lot de Couteaux de Nontron ainsi que le livre de Bernard Givernaud, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021, tous les jours entre 11h et midi !