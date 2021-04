Gagnez sur France Bleu Périgord votre nuit au Château Les Merles à Mouleydier en jouant au Dordogne poursuite

Passez un séjour de rêve dans ce Château du XVIIe siècle, en Dordogne, près de Bergerac. Un château composé d'un hôtel 4 étoiles moderne et chaleureux, d'un restaurant, d'une piscine et d'un parcours de golf longé par des villas.

Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, et gagnez cette nuit hors du temps, pour vous et la personne de votre choix, comprenant : la nuitée dans le château, un dîner comprenant le vin du château Les Merles, ainsi que le petit-déjeuner. Offre valable 1 an avec réservation obligatoire.

Vivez la vie de château au Château Les Merles

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner cette nuit de rêve au Château Les Merles à Mouleydier, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, en nous appelant au 05 53 53 82 82, du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021, tous les jours entre 11h et midi !