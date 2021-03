Gagnez sur France Bleu Périgord votre nuit au Domaine de Potofayol en jouant au Dordogne poursuite

France Bleu Périgord vous offre une parenthèse polynésienne au Domaine de Potofayol à Lacropte. Aux portes du Périgord noir, une nuit magique vous attend dans un cadre dépaysant de cette authentique ferme périgourdine.

Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, et gagnez cette nuit de rêve pour vous et la personne de votre choix, comprenant : un apéritif ou verre de bienvenue, une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner, deux repas polynésiens préparés par le chef polynésien Mukoï (servi en chambre dans le respect des règles sanitaires), une bouteille de vin Bergerac, votre accès au spa privatif soin bien-être et une heure de massage traditionnel polynésien (si la situation sanitaire le permet). Offre valable 1 an avec réservation obligatoire selon disponibilités.

Une nuit au domaine de Potofayol à gagner en jouant au Dordogne poursuite

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner ce séjour bien-être au Domaine de Potofayol à Lacropte, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021, tous les jours entre 11h et midi !