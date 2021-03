Gagnez sur France Bleu Périgord votre nuit dans une cabane perchée à la ferme de Sirguet à Monsac

France Bleu Périgord met des étoiles dans vos yeux en vous offrant un moment unique et hors du temps à la ferme de Sirguet à Monsac. Offrez-vous une parenthèse enchantée dans un cadre étonnant à plus de 4 mètres de haut. Tout est pensé pour votre bien-être avec votre nuitée, votre petit-déjeuner et votre spa privatif. Une chose est sûre : vous repartirez des souvenirs plein la tête !

Votre nuit à la ferme de Sirguet à Monsac à gagner sur France Bleu Périgord

Un cadre bucolique pour une nuit inoubliable à la ferme de Sirguet à Monsac - Ferme de Sirguet

Jouez au DP votre grand quizz et gagnez ce cadeau d'une valeur de 215€ valable 1 an. A vous de tenter votre chance !

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner cette nuitée hors du temps, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021, tous les jours entre 11h et midi !