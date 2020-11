Gagnez sur France Bleu Périgord votre séjour au château des Vigiers à Monestier

Envie d'évasion et de détente ? France Bleu Périgord vous gâte en vous offrant un magnifique séjour pour deux personnes au château des Vigiers.

A Monestier, au coeur du Périgord pourpre, le château des Vigiers est le lieu idéal pour vous détendre. Bien-être, gastronomie et plaisir sont au programme de cette adresse incontournable en Périgord.

Jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, et gagnez votre coffret cadeau comprenant une nuit au château, votre repas pour deux personnes au restaurant étoilé "Les fresques" et votre accès au tout nouveau SPA by Sothys avec piscine intérieure, hammam, jaccuzzi, bassin d'hydrothérapie pour un moment unique.

Prêt pour un séjour magique au château des Vigiers à Monestier ?

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner ce séjour féérique au château des Vigiers, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2020, tous les jours entre 11h et midi !