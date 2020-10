Gagnez sur France Bleu Périgord votre séjour au Futuroscope à Poitiers

Depuis 1987, le Futuroscope de Poitiers fait rêver les petits et les grands avec ses attractions originales. Ce parc de loisirs, précurseur dans de nombreux domaines, vous plonge dans un univers scientifique et ludique où la technologie est à l'honneur.

Pour en prendre plein les yeux et tenter l'aventure du Futuroscope en famille, jouez au Dordogne Poursuite, le grand quiz de France Bleu Périgord et gagnez votre séjour dans ce parc incontournable.

Au programme : votre séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès à l’aquaféerie nocturne, 1 nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile en chambre quadruple et les petits déjeuners, (et les frais de dossiers). A vous les nouveautés : Objectif Mars, l'Extraordinaire voyage... !

Il ne comprend pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors du séjour, soit 0.70 à 2€ (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs 2020 données à titre indicatif et pouvant être modifiée sans préavis).

D’une valeur unitaire de 450€, le séjour est remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables jusqu’au 31 décembre 2021 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible sur futuroscope.com. Pour réserver, le bénéficiaire contacte, au moins 30 jours avant la date de visite souhaitée, la centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date de son séjour et règle à l’aide des Futurochèques (ce qui lui laisse toute liberté pour décider de changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 450€). Les Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc.

Aucune prolongation de la date de validité ne pourra être accordée

Pour gagner votre séjour au Futuroscope, jouez au Dordogne Poursuite du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 tous les jours entre 11h et midi. Bonne chance !