Gagnez sur France Bleu Périgord votre séjour au Vieux Logis à Trémolat

France Bleu Périgord vous offre une parenthèse enchantée en Périgord avec votre nuit* pour 2 personnes au Vieux Logis à Trémolat et votre dîner** à la table du chef étoilé Vincent Arnould.

Au cœur du Périgord, le Vieux Logis est une adresse incontournable à découvrir à Trémolat. Hôtel 4 étoiles, Relais & châteaux, cette demeure de charme est le lieu parfait pour vous ressourcer et passer un agréable moment. La décoration authentique des chambres est à la hauteur des prestations proposées sur place. Luxe, calme et dépaysement seront au rendez-vous de votre séjour dans le Périgord. Que demander de plus ?

Gagnez votre séjour au Vieux Logis à Trémolat en jouant au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord - Vieux Logis

Les réjouissances ne s'arrêtent pas là au Vieux Logis. Les étoiles ne sont pas réservées qu'au sublime hôtel, elles sont aussi présentes à la table du chef Vincent Arnould. Au sein du restaurant gastronomique du Vieux Logis, classé 1 étoile Michelin, le chef vous concocte une cuisine traditionnelle de saison, en revisitant avec finesse et créativité le terroir Périgourdin.

La cuisine du chef étoilé Vincent Arnould est à découvrir au Vieux Logis à Trémolat - Vieux Logis

Pour gagner ce séjour de rêve*, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020, tous les jours entre 11h et midi !

* Séjour valable jusqu'au 20 décembre 2020

** hors menu spécial Fêtes