Gagnez sur France Bleu Périgord votre séjour gourmand à Aubeterre sur Dronne en jouant au Dordogne poursuite

A l’occasion du Printemps de la gastronomie à Ribérac, France Bleu Périgord vous a concocté un cadeau gourmand pour profiter du meilleur de la gastronomie et du patrimoine en Charente.

Le printemps de la gastronomie, un événement à Ribérac pour fêter les bons produits du terroir

Un séjour gourmand et dépaysant d'une valeur de 500€ à gagner sur France Bleu Périgord

Aux frontières du Périgord, la commune d'Aubeterre sur Dronne est classée comme un des plus beaux villages de France. C'est dans ce cadre incontournable que vous passerez un séjour à l'hôtellerie du Périgord. Cet hôtel, restaurant et spa de famille vous accueillera pour une nuit en chambre double avec deux repas du soir, deux petits déjeuners et deux repas du midi. Un lieu magique pour profiter avec la personne de votre choix. Sur place, vous pourrez en découvrir la richesse patrimoniale de l'église souterraine de ce joli village.

D'autres surprises complètent ce séjour avec la visite du Château des Plassons à Bors de Montmoreau pour déguster Pineau et Cognac (à consommer avec modération).

Le château des Plassons vous accueille pour des découvertes passionnantes

Vous ne repartirez pas les mains vides de ce séjour inoubliable puisque les producteurs présents au Printemps de la gastronomie à Ribérac vous réservent un panier de produits pour ravir vos papilles avec des vins (Rosette Domaine de Puypezat, Saint-Emilion Château La Tuilerie des Combes, Gaillac Domaine de Peyres Combe, Anjou Domaine des Quarres, Champagne Deneux-Piot, Alsace André Dolder, Pétillant de raisin Château des Plassons), des bières (La Nové, La Dobla, FAB, La Plume et l’Epi) et d'autres gourmandises (canard gras Régine Gauthier, plantes aromatiques Aromatignac, gâteaux Les Douceurs de Valérie, miel d'Hervé Toussaint, caramels Caram’à Doudou, confitures Bertrand Roussanne, vinaigres et gelées Les Délices de Sandra, gelées de Pineau et Cognac Les Gelées de Lily).

A vous de tenter votre chance !

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner votre séjour gourmand et dépaysant et toutes ces surprises d'une valeur de 500€, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021, tous les jours entre 11h et midi !