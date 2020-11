Gagnez sur France Bleu Périgord votre tablette numérique Android

Gagnez votre tablette Galaxy New Tab A 10' 32Go Noir

France Bleu Périgord prend soin de vous et vous offre votre tablette numérique Android pour rester connectés avec vos proches.

En cette période de confinement, et après, le besoin de communiquer avec ses amis et sa famille est grand. Avec cette tablette Galaxy New Tab A 10' 32Go, vous pourrez entretenir ses contacts si précieux.

Un concentré de technologies

En plus d'être pratique, c'est aussi un concentré de technologies :

Ecran XL 10,1" (25,6 cm)

Légère (470g)

Stockage standard (32 go)

Port USB type C 1

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points. Pour gagner cette tablette numérique Android, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020, tous les jours entre 11h et midi !