Gagnez trois livres de jardinage avec France Bleu Elsass

Les envies de jardinage nous reprennent avec l'arrivée des beaux jours. Nous vous offrons trois beaux livres de jardinage pour toutes les passions.

Le Petit Larousse des bonsaï

D' Isabelle Samson et Rémy Samson . 80 fiches pratiques illustrées apportent - arbre par arbre - tous les conseils nécessaires pour conserver vos bonsaï longtemps, qu’il s’agisse d’espèces d’intérieur, d’extérieur ou d’orangerie.

Comment la créer : les principales techniques (semis, bouturage, marcottage, greffage).

Comment l’entretenir : les conditions idéales de culture et les soins à prodiguer (taille, rempotage, arrosage, vaporisation, ligaturage...).

Comment diagnostiquer et soigner les principales maladies.

Le petit Larousse des orchidées

De Philippe et Françoise Lecoufle , Colette et Dominique Barthélémy et Gérard Schmidt . Tout pour vous guider dans la grande famille des orchidées et réussir leur culture :

– Un véritable guide de référence de 90 genres d’orchidées.

– Plus de 700 illustrations.

– Des conseils de culture précis, accessibles aux amateurs avertis comme aux néophytes.

– 90 fiches pour décrire les différentes espèces et variétés.

Les réponses à toutes vos questions

Quelles sont les conditions de culture idéales ? Comment faire fleurir mes orchidées ? Quand faut-il les rempoter ? Comment les soigner ? Comment les multiplier facilement ? Peut-on les sortir l’été ? Avec quelles autres orchidées puis-je les associer ?

Jean-Paul Le Jardinier : mon carnet de jardin alsacien

Cet ouvrage, chapitré en calendrier mensuel, vous présente, en détail et avec tous les conseils nécessaires, de nombreux légumes, de petits ou grands fruitiers, des arbustes d'ornement, des conifères, des vivaces, des bulbeuses, des fleurs annuelles, sans oublier quelques plantes d'appartement. Une sélection des meilleures variétés parfaitement adaptées à notre région se complète évidemment de méthodes éprouvées de semis, de repiquage et plantation, de multiplication, de tailles et d'entretien. Aux éditions du Belvédère.

Pour tenter de gagnez ces trois livres de jardinage, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 23 avril 2023 à minuit.