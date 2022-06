Gagnez un barbecue Weber de 649 € avec France Bleu Périgord

Suffisamment compact pour tenir dans un petit jardin et suffisamment grand pour cuire un rôti entier le barbecue Weber Q 3200 se loge sur n’importe quelle terrasse et est doté des performances permettant de cuire tout un repas et peut satisfaire les appétits de 4 à 6 de vos convives. Avec ses 2 plans de travail pratiques pour vos épices et un poids minime pour un transport facilité, ce barbecue de moins de 38 kg est équipé de deux roulettes vous permettant de le déplacer aisément. Il va vite devenir incontournable. Ce barbecue à gaz est constitué de deux brûleurs en acier inoxydable, donc résistants et durables. Un emplacement spécifique pour une bonbonne de gaz (de 6 kg maximum) est prévu pour la dissimuler des regards. Il est également doté de deux plans de travail rabattables disposés de part et d'autre. Pour allumer ce modèle de barbecue à gaz il vous suffit de pousser le bouton du brûleur pour créer une étincelle électrique et l'allumer. Un thermomètre est intégré au couvercle pour surveiller la température idéale de cuisson de vos grillades. Le contrôle de la température vous permet de réaliser diverses recettes avec précision. Un bac de récupération de la graisse est situé au-dessous de la cuve. Il est extractible pour vous permettre de le nettoyer parfaitement. Ce barbecue Weber vous est livré avec différents accessoires : une grille de cuisson en fonte d'acier émaillée et une seconde grille de réchauffage en acier inoxydable que vous posez à cheval sur la grille principale. A vous l’été et la satisfaction de réussir vos repas tout en épatant vos amis.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 27 juin au vendredi 1 juillet 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour... Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !