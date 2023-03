Gagnez un cabas garni de produits Alélor, pour les 150 ans de l'entreprise alsacienne

La maison Alélor a été fondée en 1873. Située dans le Nord de l’Alsace à Mietesheim, l’entreprise est la dernière fabrique de moutarde en Alsace et l’unique entreprise française de transformation de racines de raifort. Depuis 150 ans, Alélor perpétue un pan entier du patrimoine culinaire alsacien en agrémentant vos choucroutes, pots-au-feu, charcuteries et autres plats traditionnels.

En 2023, Alélor fête ses 150 ans. L’entreprise vous donne rendez-vous pour un week-end portes ouvertes de l’usine les 17 et 18 juin 2023. Visitez les ateliers de fabrication de la moutarde et du raifort, dégustez les créations, participez au concours de râpage des racines de raifort et venez à la rencontre de l’équipe d’Alélor. Alélor continue d’innover avec de nouvelles recettes gourmandes, comme la Moutarde Forte d’Alsace ou la Sauce au Raifort**.**

Gagnez un sac garni de produits Alélor

Pour fêter ses 150 ans, Alélor offre un élégant sac isotherme garni d’une sélection gourmande de condiments très variés d’une valeur de 100€. Testez et amusez-vous en cuisine avec les moutardes classiques ou aromatisées, comme la Moutarde au Miel ou la Moutarde à la Truffe, les raiforts, les cornichons, le ketchup Bio, les tartinables, les vinaigrettes et la Mayonnaise à l’Ail des Ours. Découvrez aussi la dernière création : la Moutarde à Knacks, typiquement alsacienne pour accompagner la saucisse de Strasbourg, le kassler ou le cervelas !

Pour tenter vote chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 26 mars 2023 !