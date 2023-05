Gagnez "Un coeur qui bat", le nouveau livre de Simone Morgenthaler avec France Bleu Elsass

Dans ce livre empli d'émotion, de souvenirs, de rêves et d'espoir, la journaliste et écrivaine Simone Morgenthaler raconte comment ses troubles cardiaques lui ont fait prendre conscience de la beauté de chaque instant.

Avec ses mots tout en pudeur, Simone écrit un magnifique hymne à la vie, à la hauteur et à la transmission. Un livre salutaire plein de grâce et de joie !

"Un coeur qui bat" est paru aux Editions de la Nuée Bleue.

