Gagnez un coffret Bien-être à deux d’excellence

Mêler détente, relaxation et soins prestigieux n’a jamais été aussi simple qu’avec ce coffret proposant des rituels qui feront voyager les sens des âmes en quête de bien-être.

Une myriade de prestations parmi lesquelles des modelages, gommages et accès au spa permettront de s’évader à deux lors de ce précieux instant dans un établissement d'exception !

A noter, ce coffret d'une valeur de 199,90 euros est valable jusqu’à début 2024. Echange gratuit et illimité durant la validité du coffret.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.