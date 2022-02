Gagnez un coffret de 6 couteaux de table Nontron avec France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous propose de gagner 6 couteaux de cuisine 100% périgourdin. Dans un joli coffret, il s'agit de 6 couteaux de table Office Nontron, avec une lame de forme Yatagan en acier inoxydable, plein manche en buis pyrogravé et finition satinée. Des couteaux traditionnels qui vont orner votre table et épater vos convives. Issus de la Coutellerie Nontronnaise, ces couteaux sont fabriqués à Nontron en Périgord vert, dans la plus pure tradition de la coutellerie française.

Le Nontron porte le nom du village qui l’a vu naître. Ce couteau est considéré comme le plus vieux couteau de France. On parle du Moyen-Âge. Le Périgord vert (le vert qui évoque les arbres) et notamment le buis dont son bois revêt un aspect brillant après polissage, ce qui en fait un matériau très utilisé pour faire les manches du couteau de Nontron. En contrebas, la rivière du Bandiat sert à la trempe des lames. Toute la matière première est sur place pour faire de beaux couteaux de Nontron. Plus tard, dans la fin des années 1600, les premiers Nontron se seraient parés d’une virole tournante. Aujourd'hui ils font partie de la tradition et de la réputation du couteau de Nontron.

La « Coutellerie Nontronnaise » compte actuellement une vingtaine de couteliers et est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

